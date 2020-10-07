شكرا لقرائتكم خبر التحذير من 5 عطور تهدد المستهلك بمخاطر صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 5 عطور، بسبب احتوائها على نسبة عالية من مادة الميثانول (Methanol) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من مادة الميثانول قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، إذ تعد من المواد ذات السمية العالية، كما أن لها تأثيرات على الجهاز العصبي تشمل الصداع والشعور بالدوار، فضلا عن تسببها بتهيج الجهاز التنفسي والجلد والعينين.

ونصحت «الهيئة» المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

العطور الـ5:

«مسك الرمان»

Advertisements

بتاريخ صلاحية 07 / 03 / 2022

«سما معطر جسم»

بتاريخ صلاحية 08 / 03 / 2022

«معطر عود الذهب»

بتاريخ صلاحية 13 / 07 / 2023

«معطر عاشق العود»

بتاريخ صلاحية 13 / 06 / 2023

«معطر إحساس»