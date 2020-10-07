شكرا لقرائتكم خبر التحذير من 5 عطور تهدد المستهلك بمخاطر صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت «الهيئة» المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة.وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
العطور الـ5:
«مسك الرمان»
- بتاريخ صلاحية 07 / 03 / 2022
«سما معطر جسم»
- بتاريخ صلاحية 08 / 03 / 2022
«معطر عود الذهب»
- بتاريخ صلاحية 13 / 07 / 2023
«معطر عاشق العود»
- بتاريخ صلاحية 13 / 06 / 2023
«معطر إحساس»
- بتاريخ صلاحية 03 / 07 / 2023
كانت هذه تفاصيل خبر التحذير من 5 عطور تهدد المستهلك بمخاطر صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.