468 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 596 حالة

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وشدد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات الفيروس على أخذ المعلومات من مصادرها، محذرا من رسائل التواصل.وأوضح أن ما رصد من ارتفاعات في أعداد الإصابة بالعالم؛ بسبب ترك الإجراءات الصحية والوقائية، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر أنه لم ترصد أي إصابة بالفيروس بين المعتمرين، لافتا إلى أن الحرم المكي يجري تعقيمه 10 مرات يوميا.
وقال «إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة ارتكزت في المرحلة الأولى على أربعة محاور تتمثل في الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية، ويعمل 520 موظفا على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام».
وأضاف «قمنا بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه أعراض أو اشتباه بإصابته بالفيروس، وفي اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم ترصد أي حالة اشتباه بينهم نتيجة التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية».
وأشار حيدر إلى أن محور التوعية يشمل «إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين، فهناك نحو مليون مشاهد لـ 400 درس علمي لمنصة منارة الحرمين الشريفين، وتخصيص 30 موقعا لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين على مدار الساعة، إضافة إلى توفر عدد من المترجمين باللغات المتعددة، وإطلاق الرئاسة حملة معتمرينا شرف لمنسوبينا في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل الكثير من البرامج والأنشطة المقدمة للمعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية».
- إجمالي الحالات 337.771
- الحالات النشطة 9556
- المتعافون 323,208
- الوفيات 4947
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