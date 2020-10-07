بوابة رقمية عالمية تجمع التراث المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعكف مهتمون بالتراث المكي على إعداد مشروع رقمي يعرف بـ(بيوتات مكة) يعتمد على الإنسان ويهتم بجمع التراث المكي ورقمنته عبر الإنترنت ليصبح مركزا معرفيا ومحرك بحث عالميا ليكون مرجعا رصينا وموثقا في كل ما يخص مكة وتراثها.

وأوضح صاحب المشروع، المهندس محمد آل زيد، أن الفكرة كانت تراوده منذ سنوات وعمل على خدمتها وتغذيتها باطلاعه ومقابلته لعدد من المكيين البارزين والاستماع إليهم والاستفادة منهم، مشيرا إلى أنه يحاول إشراك المجتمع المكي بمختلف أطيافه ومكوناته للمساهمة في هذا المشروع بقدر استطاعة كل منهم وفق تخصصه ونشاطه وخبراته ومخزون ذاكرته.

من أحياء مكة القديمة (مكة) Advertisements

وأضاف بأن مكة المكرمة وبحسب عدد من الدراسات والإحصائيات، تعد أكثر مدينة في العالم أرخت حضارتها في الكتب والمؤلفات، فكان لابد من هذا المشروع لجمع الشتات وحفظ الموروث، لافتا إلى وجود كثير من المجايلين للتراث المكي، وهم بمثابة تاريخ يمشي على الأرض، كان لزاما أن نأخذ منهم التاريخ الشفهي ونسجله ونرصده ضمن هذا المشروع.

محتويات المشروع:

انتقال العوائل المكية للأحياء الحديثة

تسجيل مؤذني الحرم المكي

تسجيل مطوفي مكة

رصد تاريخ نادي الوحدة

عمل خارطة ثلاثية الأبعاد لمكة القديمة

تراجم عن رجالات مكة وأصحاب المهن

تسجيل جميع جسيسي مكة

حصر ما كتب عن مكة

تسجيل أئمة الحرم المكي

تسجيل عمد مكة

تسجيل جميع مصوري مكة

إعداد مؤلفات ترصد الجمع الرقمي

أهداف مشروع بيوتات مكة:

مواكبة رؤية المملكة وتوجهها لرصد التاريخ وتسجيله

رصد تاريخ مكة لحقبة زمنية تلامس وجدان الجميع

الاستفادة من كبار رجالات مكة، وتسجيل هذا الإرث التاريخي العظيم

ربط الجيل الحالي بالماضي العتيق

تأسيس قاعدة تحفظ التاريخ للأجيال القادمة

إبراز نموذج التعايش الإنساني الفريد من نوعه

رقمنة التاريخ المكي ونشره للعالمية