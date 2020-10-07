ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بغرض المتاجرة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة، حيث ضبطت بمركبة أحدهما 10 آلاف طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبطت بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30 ألف ريال بمركز بللحمر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة عسير على مواطنين تورطا في حيازة ونقل أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة، حيث ضبطت بمركبة أحدهما 10 آلاف طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبطت بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30 ألف ريال بمركز بللحمر.

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