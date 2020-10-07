توزيع أجهزة لوحية على طلاب وطالبات نجران

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وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، أن هذه الدفعة تعد الثانية خلال العام الدراسي الحالي، وهي مقدمة من مؤسسة «تكافل» الخيرية المختصة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، الدفعة الثانية من الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات على طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، أن هذه الدفعة تعد الثانية خلال العام الدراسي الحالي، وهي مقدمة من مؤسسة «تكافل» الخيرية المختصة.

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