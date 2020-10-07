القبض على مقيم اعتدى على طفلته بالضرب

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، اتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مقيم ظهر في مقطع فيديو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، اتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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