محمد بن مسعود - الدمام - عقد اجتماع لفريق العمل واستعرض معهم احتياجات القطاع تفقّد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الخدمات الصحية المقدَّمة في مستشفى الفرشة والقطاع الصحي بالمركز. جاء ذلك خلال زيارته مستشفى الفرشة، ومركز صحي الفرشة، ومركز صحي جنوب الفرشة، يرافقه فريق العمل الميداني المختص من صحة عسير. وشملت الزيارة جولة على جميع أقسام المستشفى، تابع خلالها سير العمل. واستعرض العسيري خلال الزيارة احتياجات القطاع الصحي في اجتماع عقده مع فريق العمل بالمستشفى والقطاع. 07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 08:47 PM Advertisements عقد اجتماع لفريق العمل واستعرض معهم احتياجات القطاع مدير صحة عسير يتفقد الخدمات بمستشفى الفرشة والمركز الصحي مدير صحة عسير يتفقد الخدمات بمستشفى الفرشة والمركز الصحي تفقّد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الخدمات الصحية المقدَّمة في مستشفى الفرشة والقطاع الصحي بالمركز. جاء ذلك خلال زيارته مستشفى الفرشة، ومركز صحي الفرشة، ومركز صحي جنوب الفرشة، يرافقه فريق العمل الميداني المختص من صحة عسير. وشملت الزيارة جولة على جميع أقسام المستشفى، تابع خلالها سير العمل. واستعرض العسيري خلال الزيارة احتياجات القطاع الصحي في اجتماع عقده مع فريق العمل بالمستشفى والقطاع. الكلمات المفتاحية ، مدير صحة عسير يتفقد الخدمات بمستشفى الفرشة والمركز الصحي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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