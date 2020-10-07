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منحت الجمارك السعودية، مهلة (10) أيام، للمواطنين السعوديين ممن لديهم مركبات أجنبية بدءاً من تاريخ فتح الحدود البرية، ليتمكنوا من إخراجها خلال هذه الفترة.
وتفصيلاً فقد أوضحت "الجمارك"، أنه يمنح المواطن السعودي مهلة حتى (10) أيام بعد فتح المنافذ "بشكل رسمي"، ويسمح بمغادرة المركبة حسب الآلية الواردة بالإعلان من ناحية الاعفاء أو ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط لتحويلها إلى سيارة سعودية.
وأضافت أنه "في حال رغبة الشخص إخراج المركبة خلال هذه الفترة يمكنه ذلك عبر أقسام الشحن في المنافذ البرية، حيث إنها مفتوحة ويسمح للمركبات المشحونة بالمغادرة من خلال الخدمات المقدمة من شركات شحن ونقل المركبات".
يذكر أن الجمارك السعودية، أعلنت الأسبوع الفائت عن إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة، بدءاً من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يوماً، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 08:38 PM
مع إمكانية ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط
منحت الجمارك السعودية، مهلة (10) أيام، للمواطنين السعوديين ممن لديهم مركبات أجنبية بدءاً من تاريخ فتح الحدود البرية، ليتمكنوا من إخراجها خلال هذه الفترة.
وتفصيلاً فقد أوضحت "الجمارك"، أنه يمنح المواطن السعودي مهلة حتى (10) أيام بعد فتح المنافذ "بشكل رسمي"، ويسمح بمغادرة المركبة حسب الآلية الواردة بالإعلان من ناحية الاعفاء أو ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط لتحويلها إلى سيارة سعودية.
وأضافت أنه "في حال رغبة الشخص إخراج المركبة خلال هذه الفترة يمكنه ذلك عبر أقسام الشحن في المنافذ البرية، حيث إنها مفتوحة ويسمح للمركبات المشحونة بالمغادرة من خلال الخدمات المقدمة من شركات شحن ونقل المركبات".
يذكر أن الجمارك السعودية، أعلنت الأسبوع الفائت عن إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة، بدءاً من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يوماً، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.
، "الجمارك" تمهل أصحاب المركبات الأجنبية ١٠ أيام لإخراجها من المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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