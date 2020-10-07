، "الشعلاني" يكرِّم "عدلان" أحد أقدم الأطباء العاملين في عفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمضى 38 سنة بدأها قبل إنشاء المستشفى

كرَّمت إدارة مستشفى عفيف العام، الطبيب كامل الضو أبو الطيب عدلان، أحد أقدم الأطباء العاملين بالمستشفى، بعد 38 عامًا قضاها في خدمة المرضى والمراجعين.

وقدَّم عبد العزيز بن جاسرالشعلاني، مدير المستشفى، وزملاؤه شهادات الشكر والهدايا إلى "عدلان" بعد انتهاء فترة عمله التي بدأت منذ عام 1404هـ، وامتدت 38 عامًا بقطاع الرعاية الصحية الأولية، وقبل افتتاح المستشفى، في لفتة وفاء للطبيب، وتقديرًا لتميزه خلال فترة عمله بالقطاع الصحي.

وأشاد "الشعلاني" بجهود الطبيب "عدلان" طوال السنوات الماضية، وبما قدمه من تضحيات في سبيل خدمة المرضى والمراجعين، بالتعاون مع زملائه بمختلف التخصصات.. ونقل له شكر زملائه كافة بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وبدوره، عبَّر الطبيب المحتفَى به عن شكره وتقديره لإدارة المستشفى ولزملائه على هذا التكريم.