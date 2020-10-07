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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 08:32 PM
أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
، العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً ،
المصدر : الخليج 365
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