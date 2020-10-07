شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يعلق على حادث التفحيط المروع بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استشهدت الإدارة العامة للمرور، بمقطع فيديو، لعملية تفحيط بمنطقة الباحة تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة.

وحذرت إدارة المرور من التفحيط، مؤكدة أن المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي ينتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة.

وأشارت إدارة المرور إلى أن الطريق للجميع، قائلة : "لا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر".