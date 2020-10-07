شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يعلق على حادث التفحيط المروع بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استشهدت الإدارة العامة للمرور، بمقطع فيديو، لعملية تفحيط بمنطقة الباحة تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة.
وحذرت إدارة المرور من التفحيط، مؤكدة أن المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي ينتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة.
وأشارت إدارة المرور إلى أن الطريق للجميع، قائلة : "لا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" يعلق على حادث التفحيط المروع بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.