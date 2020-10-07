شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطأ فادح لمذيع شهير على الهواء أثناء قراءة تغريدة فتاة من القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار مقدم برنامج " بي بي سي ترندينج " الإعلامي أحمد الفاخوري جدلا واسعا بعد وقوعه في خطأ كارثي أثناء قراءة تغريدة فتاة من القصيم.

وبدا في المقطع المذيع يقع في خطأ كارثي أثناء نطق كلمة " حايمتن تسبدنا " التي جاءت في تغريدة فتاة من القصيم، التي شاركت برأيها في هاشتاق فيديو مشاعل الجلعود على موقع " تويتر ".

وبحسب المقطع فإن مذيع قناة " بي بي سي " شرح معنى الكلام في التغريدة بعد فشله في نطق الكلمات، حيث سادت حالة من السخرية بين شريحة كبيرة من المواطنين.

وبرر المذيع الخطأ الذي وقع فيه بالمقطع المتداول، قائلا:" ربما نجحتُ في تفسير معنى العبارة، لكنني أخفقت بشدة في نطقها، لأنه يصعب علي جمع الساكنين، فأضفت حرفًا من عندي.. سامحوني أيها القصمان ".