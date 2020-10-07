شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكاية عمل فني من الصبات الخرسانية المهتزة في واحة الملك سلمان بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تمكن فنان تشكيلي، من تحويل الصبات الخرسانية إلى عمل فني في واحة الملك سلمان في الرياض.

وشرح الفنان حمود العطوي خلال مقطع فيديو، فكرته قائلاً إنه "تمكن من تحويل الصبات الخرسانية إلى عمل فني في واحة الملك سلمان بالرياض عن طريق إزالة الحواجز الخرسانية، وذلك دلالة علي إزالة الأفكار الضالة وكل المتغيرات التي حدثت في المجتمع، كما أن شكل المتاهة يدل على الحيرة التي تحتاج الى نية وعزم واضح للتخلص من هذه المتاهة".

وأضاف "العطوي"، أنه "نفذ العمل خلال ٣ أسابيع، ويتكون من أكثر من ٨٠٠ صبة، مؤكدًا أنه تم اختيار هذه الحواجز الخرسانية أو هذه الصبات المهتزة بغبارها وكأنها آلة تسجيل لكل التحولات الفكرية والعقائدية التي مرت بالمجتمع والإنسان".