شاهد.. الزيارة الأولى للملك عبدالعزيز لمقر شركة أرامكو ومنشآتها بعد اكتشاف النفط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو الزيارة الأولى للملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- لمقر شركة الزيت العربية الأمريكية " أرامكو السعودية حالياً " ومنشآتها بعد اكتشاف النفط.
وتعود زيارة الملك عبدالعزيز- رحمه الله- لشركة أرامكو لعام 1358 هجريا /1939م، حيث وثق المقطع لحظة وصول الملك عبدالعزيز إلى الظهران ويظهر الجنود وهم يؤدون التحية لجلالته.
وبدا في الفيديو الملك عبدالعزيز يتفقد منشآت شركة أرامكو وسير العمل بها وبجواره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس أرامكو، كما ظهر في المقطع جلالة الملك يشاهد تدفق الزيت من البئر رقم ١١.
وأظهر المقطع جلالة الملك يطلع على عمل آلات أفران الزيت والبخار في جبل الظهران ويشاهد عملية قص ماسورة فولاذية في إحدى الورش.
وظهر الملك عبدالعزيز- رحمه الله- يستقبل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعيسى بن حمد آل خليفة شيخ البحرين والأمير سعود بن عبدالعزيز ولي العهد في خيمة الاستقبال.
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