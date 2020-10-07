شاهد.. مواطن يضبط لصًا متلبسًا بسرقة سيارته في وضح النهار

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثق مقطع فيديو مواطن يضبط لصًا متلبسًا بسرقة سيارته المتوقفة في وضح النهار، حيث ظهر اللص يكسر زجاج السيارة وقام بإدخال يده داخل السيارة وفتحها. وثق مقطع فيديو مواطن يضبط لصًا متلبسًا بسرقة سيارته المتوقفة في وضح النهار، حيث ظهر اللص يكسر زجاج السيارة وقام بإدخال يده داخل السيارة وفتحها. وبدا في المقطع اللص يحاول تشغيل السيارة ولكن في الوقت نفسه فاجأ صاحب السيارة اللص وضبطه وأخرجه من السيارة وانهال عليه بالضرب المبرح. وأظهر الفيديو صاحب السيارة يسدد عدة لكمات إلى اللص الذي سقط على الأرض من شدة الضرب، كما رصد المقطع المواطن يقتاد اللص من أجل تسليمه للشرطة لتوقيع عقوبة صارمة ضده.

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