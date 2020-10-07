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قام اليوم منصور الرقيبة بتوديع متابعيه عبر السناب شات حيث تم الوداع عبر نشر صورة وضع بها لقطات من مناسبات سابقة حيث علق عليها بقول استودعكم الله.. في أمان الله دون أن يشير أو يذكر سبب ذلك.
و تداول المغردون توقعات حول سبب هذا الوداع المفاجئ الذي يعتبر هو الثاني حيث أنه عاد قبل فترة من إيقافه السابق و توقع المغردين أنه قد يكون هدصدر بحقه إيقاف بسبب قرار إعلان القهوة المثير للجدل الذي حدث قبل فترة .
مما دعا وزارة التجارة والاستثمار و هيئة الغذاء والدواء إلى التدخل و إصدار بيان حول ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودته قبل فترة ، #منصور_الرقيبه يودع متابعيه مرة أخرى بهذه الرسالة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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