13 محلًا تخالف الإجراءات الاحترازية في جازان.. وأمانة المنطقة تتدخل بإجراء حاسم

أتلفت 128 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة..
نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الشهر الماضي، 524 جولة رقابية وتفتيشية على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية، بالمركز والقرى التابعة له.
وأغلقت الأمانة خلال الجولات 13 محلًا تجاريًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية، وصادرت وأتلفت 128 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجلت عددًا من المخالفات البلدية الأخرى، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال على الهاتف رقم 940.
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