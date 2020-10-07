عضو بـ«الشورى» يطالب بالاستثمار في المرافئ المهجورة

قال عضو مجلس الشورى عبدالله الزيلعي، لـ«عاجل» إن عددًا من المرافئ بالمملكة أصبحت موانئ فقط للصيد أو مهجورًا.

وطالب الزيلعي، بإعادة الحياة إلى المرافئ التاريخية والاستفادة منها ووبالمواقع التي تحيط بها كوجهات سياحية؛ حيث يؤدي هذا أيضًا إلى توفير وظائف وفرص استثمارية جيدة وتنمية هذه المرافئ.

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وتابع، يوجد بالمملكة عدد كبير من الموانئ القديمة مثل «العقيق والقنفذة والقطيف ووجه وأملج وينبع» وغيرها؛ حيث كانت قبل نصف قرن وعلى مدى قرون عديدة بمثابة موانئ مهمة تخدم المناطق المحيطة بها وصولًا الى المناطق الداخلية في عملية نقل البضائع والركاب، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء موانئ عملاقة كبيرة ومتوسطة، بأماكن أخرى جعل تلك الموانئ مهجورة وأخرجها من دائرة العمل الملاحي وحوّل بعضها إلى أماكن مهجورة والآخر إلى مرافئ صيد فقط رغم أنها بمواقع طبيعيه أو جزر لها أهميتها الإستراتيجية.

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