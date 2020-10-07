توطين صناعة «صناديق العدادات».. مذكرة رسمية توضح

أثمرت اتفاقية التعاون المبرمة بين شركة المياه الوطنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشهر المنصرم، عن توقيع الأولى 5 مذكرات تعاون مع شركات محلية عالمية لتوطين صناعة صناديق العدادات، وذلك بهدف تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي، ومستهدفات المصانع لدعمه، والتعاون لتطوير المنتج وتعزيز جودته، إضافة إلى منتجات المصانع المحلية القائمة.

وقّع مذكرات التعاون، اليوم الأربعاء، كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، بحضور رؤساء ومسئولي الشركة العربية لمنتجات الألياف الزجاجية الياف، والمصنع الوطني لمنتجات الألياف الزجاجية، والشركة السعودية لصناعة الصمامات المحدودة أي في كي، ومصنع فنون لمنتجات الألياف الزجاجية، وشركة ميمف للصناعات الكهربائية، وذلك في المبنى الرئيس لشركة المياه الوطنية بالرياض، بحضور كبار ممثلي الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: إن مذكرات التعاون الموقّعة مع هذه الشركات تعزّز المحتوى المحلي وتدعمه بصناعة صناديق العدادات محليًّا، كذلك تدعم كفاءة جودة التصنيع الوطني وفق معايير الشركة وإجراءاتها المتبعة لاستقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات جودة منتجات المياه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة.

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وأوضح رئيس الشركة، أن المذكرات المبرمة جاءت نتيجة التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمنح الأولوية للمصانع الوطنية، إضافة إلى أنها تنسجم مع توجهات الشركة في تحقيق كفاءة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والاستفادة من محتوى المنتج المحلي الذي يندرج تحت منهجية موحدة، وآلية قياس محددة تعزز إجراءات تأهيل المصنعين، وتسهّل عمليات التأهيل والتسريع فيها، وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي؛ لدعم قدرة ومستهدفات المصانع الوطنية على الوفاء بمتطلبات قطاع المياه.

وأختتم رئيس الشركة تعليقه بالقول: إن هذه المذكرات تتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة ومكونات مشاريعها وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية والأصول والتقنية.

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