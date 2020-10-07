الشروط الكاملة لاستيراد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

أوضحت منصة المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (فسح)، متطلبات استيراد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، آلية وإجراءات والمتطلبات المتعلقة باستيراد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار إذن فسح جمركي له.

متطلبات استيراد أجهزة الاتصالات

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع منصة المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (فسح)، المتطلبات الأولية لاستيراد أجهزة الاتصالات، والتي تتمثل في:

- نسخة من فاتورة الشراء.

- نسخة من‏ بوليصة الشحن.

- نسخة من البيان الجمركي.

- البيانات الفنية التفصيلية للأجهزة المراد استيرادها، شاملة وصف الأجهزة

- آلية عملها وملحقاتها، والتطبيقات المزمع استخدامها، والبيانات المتعلقة بخصائص الربط والمواءمة مع الشبكات العامة للاتصالات.

- إقرار مطابقة مختوم من أحد مختبرات الفحص المعتمدة يفيد أن الجهاز المعني مطابق للمعايير الفنية المحددة المشار إليها في المواصفات الفنية الصادرة من الهيئة.

- ضرورة وجود أصل الإقرار لدى مقدم الطلب، وتزويد الهيئة به عند طلبه.

- شهادة من الجهة المصنعة، تتضمن التعهد بأن الجهاز المعني مطابق للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، على أن يتم ختم الشهادة وتوقيعها من قبل صاحب الصلاحية لدى الجهة المصنعة.

- ضرورة وجود أصل الشهادة لدى مقدم الطلب، وتزويد الهيئة بها عند طلبها.

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- تقارير اختبارات معتمدة توضح تفاصيل الفحوصات التي تم إجراؤها على الأجهزة، ونتائج تلك الفحوصات.

- بيان أسماء المختبرات وعناوينها وتاريخ إجراء الفحوصات.

- إذا كانت الأجهزة المستوردة عائدة لجهة أخرى، فيجب على المورد إرفاق ما يثبت ملكية الجهة المستفيدة لتلك الأجهزة، وطبيعة استخدامها، مع إيضاح رقم بوليصة الشحنة، وطرازاتها، وكميات الأجهزة.

- في حال كانت الأجهزة المراد استيرادها لاسلكية تتطلب تخصيص ترددات، فيجب ضبط هذه الأجهزة لتتوافق مع الترددات المخصصة للجهة العائد لها هذه الأجهزة قبل تقديم الطلب وإرفاق ما يثبت ذلك.

مدة وآلية خدمة استيراد أجهزة الاتصالات

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن مدة تنفيذ الخدمة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة، هي 5 أيام عمل.

وحددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراءات وآلة الاستفادة من هذه الخدمة والتي تتمثل في:

- يقوم المستفيد بالتسجيل ببوابة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق منصة فسح.

- يقوم المستفيد بتعبئة نماذج إذن الاستيراد لهيئة الاتصلات وتقنية المعلومات

- تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة طلب إذن الاستيراد

- في حال الموافقة على الطلب، يتم إصدار ترخيص الاستيراد

- في حال رفض الطلب، يمكن لطالب الفسح الاستفسار عن أسباب ذلك

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