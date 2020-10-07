السعودية اليوم / الجزائر تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد



الجزائر 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه سُجلت 6 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1779 حالة.

وفي السياق نفسه سجلت وزارة الصحة مغادرة 94 شخصا للمستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 36857 حالة.

// انتهى //

19:50ت م

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الجزائر 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 52520 حالة.وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه سُجلت 6 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1779 حالة.وفي السياق نفسه سجلت وزارة الصحة مغادرة 94 شخصا للمستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 36857 حالة.// انتهى //19:50ت م0222

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