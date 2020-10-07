السعودية اليوم / محافظ الطائف : حصول الطائف على شهادة اعتمادها كمدينة صحية يجسد تطبيق أهداف التنمية المستدامة



الطائف 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

عبّر معالي محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف الصحية سعد بن مقبل الميموني عن اعتزازه باعتماد الطائف مدينة صحية عقب تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الشهادة الصادرة من منظمة الصحة العالمية باعتماد الطائف مدينة صحية من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور معالية مراسم التسليم ، مشيرًا معاليه إلى أن هذا الإنجاز جاء بمتابعة وتوجيه كريم من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه .

وعدّ هذا الاعتماد مكتسباً غالياً لمدينة الطائف وأحد أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد هو المحافظة عليه، وأن يكون ركيزة وهدفا لعدد من الخطط التطويرية والتنموية في مدينة الطائف لترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة في بيئة إيجابية وجاذبة تتوفر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بمشاركة المجتمع المدني وتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لإنجازها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مقدماً شكره لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي ولأبناء الطائف ممن أسهموا بهذا الإنجاز .

وأوضح منسق مدينة الطائف الصحية علي بن محمد المالكي أن العمل في مدينة الطائف تم تطبيقه وفق معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية وبعدد سكاني يتجاوز المليون ومائتي نسمة.

يذكر أن برنامج المدن الصحية هو أحد برامج منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى النهوض بجميع مناحي الحياة ، وهذا الاعتماد المستحق لمدينة الطائف الصحية جاء بعد سلسلة من مراحل العمل على أساسيات البرنامج لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية البالغة 80 معياراً فنياً، وذلك باختيار (45) حيّا من أحيائها يتم تطبيق هذه المعايير بها ودراسة تفاصيل كل حي لوضع منهجية عملية لتحقيقها ، التي أثبتت نجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية والحصول على اعتماد الطائف كمدينة صحية، والتي كانت تهدف إلى إشراك كل شرائح المجتمع في وضع الأولويات وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وطرق تنفيذها والعمل على تقييمها وفق آلية منظمة مكونة من لجان حكومية ومجتمعية تخضع للإشراف عليها من قبل ( اللجنة الرئيسية بالمدينة الصحية ) لإنجاز تلك المعايير .

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19:24ت م

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