

روما 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

قررت الحكومة الإيطالية اليوم أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في إطار إجراءات جديدة لاحتواء تفشي

وقال متحدث باسم الحكومة: إنه جرت الموافقة على المطلب الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله أيضا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس حتى 31 يناير.

يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية يوم 15 أكتوبر الجاري، وهي رد فعل شائع في وجه الأزمات الطبيعية أو الصحية، وهي تسمح للسلطات العامة بالتصرف بمزيد من السرعة وتجاوز الروتين.

وسجلت إيطاليا أمس 2677 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 330 ألفا و263 إصابة، كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 ألفا و30 وفاة .

// انتهى //

19:18ت م

0206



روما 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسقررت الحكومة الإيطالية اليوم أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في إطار إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال متحدث باسم الحكومة: إنه جرت الموافقة على المطلب الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله أيضا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس حتى 31 يناير.يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية يوم 15 أكتوبر الجاري، وهي رد فعل شائع في وجه الأزمات الطبيعية أو الصحية، وهي تسمح للسلطات العامة بالتصرف بمزيد من السرعة وتجاوز الروتين.وسجلت إيطاليا أمس 2677 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 330 ألفا و263 إصابة، كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 ألفا و30 وفاة .// انتهى //19:18ت م0206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة الإيطالية تُلزم بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.