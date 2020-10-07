السعودية اليوم / غينيا تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوناكري 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الغينية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا بلغ 10863 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 68 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

19:08ت م

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كوناكري 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغينية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا بلغ 10863 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 68 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //19:08ت م0205

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