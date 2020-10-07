السعودية اليوم / الأدميرال محمد نيازي يتسلم مهام منصبه رئيساً لأركان القوات البحرية الباكستانية



إسلام آباد 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

تسلّم الأدميرال محمد أمجد خان نيازي اليوم مهام منصبه رئيساً لأركان القوات البحرية الباكستانية خلفاً للرئيس السابق الأدميرال ظفر محمود عباسي الذي أحيل إلى التقاعد من الخدمة العسكرية.

وجرت مراسم تغيير القيادة بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد بحضور كبار ضباط القوات البحرية.

وأعرب الأدميرال المتقاعد ظفر عباسي عن تمنياته الطيبة للأدميرال محمد نيازي بتوليه رئاسة القوات البحرية، مؤكداً أنه يتمتع بمهنية مميزة وأنه سيقود البحرية الباكستانية إلى آفاق جديدة.

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18:36ت م

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