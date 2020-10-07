السعودية اليوم / المدينة الطبية بمكة تطلق حملتها للفحص المبكر لأورام الثدي



مكة المكرمة في 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة حملتها لبرنامج "الكشف المبكر لأورام الثدي" تحت شعار " الرحلة آمنه ...افحصي الآن" وفق اتخاذ كافة الارشادات الاحترازية والوقائية لفايروس

وأوضحت المدينة الطبية أن الحملة تهدف إلى توعية سيدات مكة المكرمة وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر والتقليل من الإصابة بسرطان الثدي من خلال كشفه مبكرا وتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها من خلال منشورات توعوية عبر منصات المدينة الطبية المختلفة حول طرق التشخيص والعلاج والذي يهدف لرفع المستوى المعرفي لدى السيدات، والتعريف بوحدة الفحص المبكر في المدينة الطبية، وطرق التشخيص والعلاج"، لافتةً أنه تم تحديد مواعيد استقبال السيدات من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 ص وحتى 3:30 مساءً.

وشدّدت المدينة الطبية على أهمية تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية كبيره فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95? بإذن الله حيث تأتي هذه الحملة ضمن احتفال العالم في أكتوبر من كل عام بشهر التوعية بسرطان الثدي، خاصة أنه ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، والأكثر شيوعاً بين النساء حتى الآن.

// انتهى //

18:32ت م

0190



مكة المكرمة في 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة حملتها لبرنامج "الكشف المبكر لأورام الثدي" تحت شعار " الرحلة آمنه ...افحصي الآن" وفق اتخاذ كافة الارشادات الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا وذلك من خلال عبورهن لمحطات الفرز وتعقيم اليدين ولبس الكمامة والرداء الواقي.وأوضحت المدينة الطبية أن الحملة تهدف إلى توعية سيدات مكة المكرمة وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر والتقليل من الإصابة بسرطان الثدي من خلال كشفه مبكرا وتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها من خلال منشورات توعوية عبر منصات المدينة الطبية المختلفة حول طرق التشخيص والعلاج والذي يهدف لرفع المستوى المعرفي لدى السيدات، والتعريف بوحدة الفحص المبكر في المدينة الطبية، وطرق التشخيص والعلاج"، لافتةً أنه تم تحديد مواعيد استقبال السيدات من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 ص وحتى 3:30 مساءً.وشدّدت المدينة الطبية على أهمية تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية كبيره فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95? بإذن الله حيث تأتي هذه الحملة ضمن احتفال العالم في أكتوبر من كل عام بشهر التوعية بسرطان الثدي، خاصة أنه ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، والأكثر شيوعاً بين النساء حتى الآن.// انتهى //18:32ت م0190

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المدينة الطبية بمكة تطلق حملتها للفحص المبكر لأورام الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.