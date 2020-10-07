السعودية اليوم / الأردن تسجل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 9 أردنيين قادمين من الخارج، و 1190 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 189 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5580 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 131 حالة.

// انتهى //

18:29ت م

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عمّان 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20200 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 9 أردنيين قادمين من الخارج، و 1190 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 189 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5580 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 131 حالة.// انتهى //18:29ت م0189

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