السعودية اليوم / فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط 830 حزمة قات



أبها 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها .

وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية

// انتهى //

18:01ت م

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