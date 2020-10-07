شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشيد بنجاح المرحلة الأولى لعودة العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة. وثمن معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الموافقة الكريمة ، التي أكدت أن تكون عودة العمرة وفق إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، مشيرا إلى أن الهدف الحفاظ على صحة المعتمرين وسلامتهم، وضمان أداء النسك في أجواء صحية وآمنة

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