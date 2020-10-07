مطالب أهالي شاطي الدمام على طاولة «بلدي الشرقية»

- تفعيل دور المجلس في الحي

- المدارس الحكومية والحدائق

- إنشاء المماشي الرياضية

- النظافة والمخلفات الزراعية

يعقد المجلس البلدي لامانة المنطقة الشرقية الآن إجتماعا مع أهالي حي الشاطئ بالدمام ، بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري و مدير إدارة النظافة والأسواق في بلدية غرب الدمام ، و أمين المجلس البلدي فهد العجمي ومساعد أمين المجلس عواد الزبيل وم.عبدالله العياضي ممثل الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة .

وبدأ المواطنين بطرح مطالبهم على ممثلي المجلس وأمانة الشرقية مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس في الحي وذلك لما يعانيه من نقص في الخدمات مثل المدارس الحكومية والحدائق وكذلك بعض الخدمات مثل المماشي الرياضية والنظافة والمخلفات الزراعية والتاكيد على أهمية الالتفاته للحي وايجاد حلول لهذه المطالبات .