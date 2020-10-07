شكرا لقرائتكم خبر عن «المجاهدين» يضبط 830 حزمة قات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها . وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامي

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