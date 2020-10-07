فيديو.. مواطنة تطلق منصة افتراضية لتعليم قيادة السيارة للنساء

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

بادرت مواطنة لإطلاق منصة إلكترونية للتدريب الافتراضي على قيادة السيارة للنساء، وقالت إنها أطلقت هذه المنصة بسبب تأخر المواعيد والتكاليف الباهظة لتعليم القيادة.

وقالت المواطنة جواهر الزامل، إنها بادرت لإطلاق هذه المنصبة وهي تشمل جميع المهارات المطلوبة لتعليم القيادة للنساء.

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وقالت إن هذه المنصة تستهدف اختصار الوقت والتكلفة لتعليم قيادة السيارة للنساء، وأيضا تستهدف اختصار الوقت والتكلفة لتعليم القيادة.

وأوضحت أنها لاحظت معاناة الكثير من السيدات بسبب الانتظار لوقت طويل في مدارس تعليم القيادة لفترة قد تصل لشهرين في بعض الأحيان.

وأيضا بسبب ارتفاع تكاليف الالتحاق بمثل هذه المدارس وعدم قدرة بعض النساء على دفع مثل هذه التكاليف.





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