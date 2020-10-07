قائد قوات الدفاع الجوي السعودية يستقبل رئيس أركان القوات الجوية البريطانية

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن/ مزيد بن سليمان العمرو في مكتبه يوم أمس بقيادة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي معالي رئيس أركان القوات الجوية البريطانية الفريق أول/ مايج ويجسون.

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وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية البريطانية وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.





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