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قائد قوات الدفاع الجوي السعودية يستقبل رئيس أركان القوات الجوية البريطانية
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متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن/ مزيد بن سليمان العمرو في مكتبه يوم أمس بقيادة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي معالي رئيس أركان القوات الجوية البريطانية الفريق أول/ مايج ويجسون.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية البريطانية وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.
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