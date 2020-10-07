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شكرا لقرائتكم فيديو.. مسؤول بجامعة الملك عبدالعزيز : طالبات غير مجدولات سببن التكدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مسؤول بجامعة الملك عبدالعزيز : طالبات غير مجدولات سببن التكدس
ممن افتقدن الفترة الأولى والثانية وحاولن الالتحاق بالفترة الثالثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الدكتور عبدالله البارقي عميد معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز، سبب ازدحام الطالبات أمام بوابات جامعة وحقيقة ما تم تداوله في هذا الأمر.
وقال البارقي، كان لدينا اختبار نصفي في مادة الكتابة باللغة الإنجليزية، وتم تحديد 5 فترات للطلاب والطالبات، لمنع الازدحام ولتوزيع الطلاب والطالبات.
وأضاف بالنسبة للفترة ما قبل الأخيرة الثالثة، كان هناك طالبات ممن هم غير مجدولات ممن افتقدن الفترة الأولى والثانية وحاولن الالتحاق بهذه الفترة فحصل نوع من التكتلات البشرية خارج نقاط الفحص البصري والحراري للطالبات.
بيان الجامعة
يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز أصدرت بياناً توضيحًا حول ما تم تداوله من مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها اصطفاف طابور طويل من الانتظار للطالبات والطلاب الذين يرغبون في أداء الاختبارات النصفية.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني، إذ حددت مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطالبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة، والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.
إجراءات لمنع الازدحام
وأعلنت الجامعة عن اتخاذها عدة خطوات سيتم العمل بها من صباح الغد (الأربعاء) ستسهم بإذن الله في تسريع عملية تفويج الطلاب والطالبات منها إلغاء نقاط الفرز على البوابات، والسماح للطلبة بدخول الحرم الجامعي قبل موعد الاختبار بساعة، ومن ثم توزيعهم على القاعات وإجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول، وكذلك التأكد من الالتزام وتطبيق باقي الاحترازات.
وحثت جامعة الملك عبدالعزيز أبناءها الطلبة على التقيد بمواعيد الاختبارات وعدم الحضور في أوقات غير مجدولة، كما تؤكد بأن الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار بسبب ظروف صحية أو غيرها من الأعذار الرسمية سيتم إعادة الاختبار لهم لاحقًا.
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