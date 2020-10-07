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فيديو.. روسيا تُخلي 10 قرى بعد انفجارات مستودع للذخيرة
وقع بمنطقة ريازان جنوب شرق موسكو
متابعات الخليج 365 - متابعة
أجلت روسيا اليوم سكان أكثر من عشر قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع للذخيرة.
وأفاد الجيش الروسي أن حريقًا نشب في حقل قريب من مستودعات ذخيرة تابعة للجيش، وامتدت النيران بسبب الرياح إلى المستودعات مما أسفر عن وقوع انفجارات، مؤكدًا إجلاء أفراد القوات والمدنيين من المكان ولم يُصب أحد في الموقع.
وأوضح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية أن القوات تُخلي أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات، فيما قال بيان صادر عن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية: “هناك 3 مروحيات من طراز “مي-8” تابعة لطيران الجيش للمنطقة العسكرية الغربية مجهزة بنظام الإطفاء “في إس أو-5″ على استعداد للتوجه إلى منطقة الحريق، وتم اتخاذ قرار بإشراك قطار إطفاء خاص تابع لوزارة الطوارئ في إطفاء الحريق”.
يذكر أن المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية في مدينة ريازان، أعلن في وقت سابق، أن النيران اشتعلت في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة ريازان، وأدت الرياح الشديدة إلى وصول الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية.
وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق.
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