مواطنة تطلق منصة للتدريب الافتراضي على قيادة السيارة للنساء(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قررت مواطنة، إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الافتراضي على قيادة السيارة للنساء. وقالت مؤسسة المنصة خلال حديثها على قناة " الإخبارية " : أطلقت المنصة بسبب تأخر المواعيد والتكاليف الباهضة لتعليم القيادة. وأضافت : وأصبح الآن تعلم القيادة بشكل أسرع ومتطور، حيث يتم إطلاق مقاطع فيديو لجميع مهارات القيادة، وهدفي من إطلاق البرنامج هو خدمة بنات الوطن.

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