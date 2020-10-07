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شكرا لمتابعة خبر عن هل الصلاة تحت مظلات المسجد النبوي تعتبر كالصلاة داخله؟.. لجنة الفتاوي توضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت اللجنة الدائمة للفتوى أن الصلاة تحت المظلات، لها نفس أحكام الصلاة بداخل المسجد النبوي، ويؤجر المصلي بنفس الأجر.
وبينت لجنة الفتوى، ردا على استفسار ورد إليها بهذا الشأن "أن الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة، تعطى بعد الدخول فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي، وأدخل فيه من المسجد النبوي، تجرى فيه مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام".
وتابعت اللجنة الدائمة للفتوى، أن أجر الصلاة يتفاوت بتفاوت أدائها ، في الصف الأول عنها في الصف الثاني وهكذا.
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