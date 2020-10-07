شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث شؤون الحرمين يوضح مدى تأثير مشاريع التوسعة على المعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة حرصت على عدم إزعاج المعتمرين بسبب مشاريع توسعة الحرم.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن كل المسارات الأربعة لخطة التفويج بعيدة عن مسارات المشاريع، مشيرًا إلى أن المشاريع قائمة على قدم وساق.

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وشدد على أن هناك توجيهات صارمة بإيقاف العمل أثناء الصلاة، حتى يعم الخشوع والسكينة بين المصلين.

وبشأن حافظات زمزم، كشف متحدث شؤون الحرمين أن الرئاسة تعمل على تقنيات حديثة لتقديم مياه زمزم عبر الحافظات لتقليل عملية التلامس، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة.