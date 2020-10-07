شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث رئاسة الحرمين الشريفين يكشف موعد دخول الأطفال الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال متحدث رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، هاني بن حسني حيدر، إن الفئة العمرية المسموح بدخولها للحرم المكي ، لتأدية العمرة ، من سن 18 إلى 65 عام ، وذلك حرصا على سلامة الفئة العمرية قبل هذا السن، لأن الوعي لدى الأطفال بالإجراءات الإحترازية أقل بكثير من الفئات الأخرى.

ولفت بن حسني إلى هذة الإشتراطات خاضعة للتقييم المستمر، وفي حال انتفاء الأسباب التي أدت إلى تطبيق هذة الإشتراطات سيتم السماح للأطفال بالدخول للحرم المكي.

وأوضح أنه في حال انتهت الأسباب التي أدت لوجود هذة الإشتراطات سيسمح للأطفال بالدخول إلى الحرم المكي.