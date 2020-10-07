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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة. ويتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية. وتشهد مكة المكرمة وينبع أعلى درجة حرارة في المملكة بقيمة 41 مئوية، فيما تشهد الباحة أقل درجة حرارة بقيمة 29 مئوية.

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