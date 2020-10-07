شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» يتحدث عن الذين لا يرتدون الكمامات في المساجد والتجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن الذين لا يرتدون الكمامات في المساجد والتجمعات.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس، أن الأصل والسمة العامة في المجتمع هي التقيد بالإجراءات الاحترازية، ولكن إذا رأيت ذلك حاول الابتعاد عن هذا الخطر والنصح والتنبيه والتحذير بحكمة وأسلوب جيد خاصةً للمسؤول عن هذا الموقع، ثم لا تتردد في حال استمرار الخطر في الإبلاغ عن الموقع.

وأكد متحدث الصحة، أن المجتمعات التي لا تتقيد بالبروتوكولات الوقائية للعودة بحذر والسلوكيات الصحية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور الوقائية تؤدي إلى عودة انتشار وتفشي الوباء.