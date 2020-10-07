فلسطيني ينضم لفريق الجيل السعودي

أعلن نجم وسط المنتخب الفلسطيني محمد باسم، انتقاله للاحتراف في صفوف نادي الجيل السعودي.

حيث وقع لاعب نادي مؤسسة البيرة "أحد أندية دوري المحترفين في الضفة الغربية"، على عقد الانتقال الرسمي للجيل.

ووجه "محمد باسم" الشكر والتقدير لإدارة مؤسسة البيرة، على تعاونها معه لتسهيل الانتقال للفريق السعودي، في أولى تجاربه الاحترافية.

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كما وجه الشكر لنادي هلال القدس ، الذي لعب معه الموسم الأخير، وشارك معه في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وفق موقع كورة

ووعد محمد باسم الجميع، بأنه سيقدم كل ما بوسعه لتقديم موسم استثنائي له مع ناديه الجديد ، ليكون خير ممثل للكرة الفلسطينية في الدوري السعودي.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت احتراف أكثر من لاعب فلسطيني في الدوري السعودي، كان آخرهم عبد اللطيف البهداري وأشرف نعمان.