الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً لعهد الكويت

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تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، ولاية العهد لدولة الكويت، بعد صدور مرسوم من أخيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بذلك.

– مولده وتعليمه

ويعد الشيخ مشعل الأحمد هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، وولد في الكويت عام 1940 م، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، ثم كلية هندن للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.

– إنشاء «أمن الدولة» في عهده

والتحق الشيخ مشعل بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة «أمن الدولة».

– نفوذ قوي في الحرس الوطني

وفي السياق نفسه، عُين من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط، كما عُين بموجب المرسوم رقم ( 12 / 2004 ) الصادر في 13 أبريل 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ويتمتع الشيخ مشعل بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

ويعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها، كما اختير رئيساً فخرياً لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.

– مباركة أسرة آل صباح

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح، أن: “أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت”.

Source slaati

