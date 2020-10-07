رئاسة شؤون الحرمين تكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين المعتمرين

قال المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين: إننا استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، في اليوم الرابع لعودة العمرة ولم يُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا -بفضل الله- ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف: قمنا بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه لا قدر الله أعراض أو اشتباه بإصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسية؛ وهي: «الوقاية والتطهير والتفويج والتوعية».