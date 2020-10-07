جامعة جازان تدرب 1150 معلمًا على التعليم الإلكتروني

نفذت عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان برنامجاً تدريبياً بعنوان "مبادئ التعليم الإلكتروني الناجح" استفاد منه 1150 معلماً ومعلمة من إدارتي تعليم جازان وصبيا، وذلك ضمن مبادرة عمادة التعليم الإلكتروني للتعليم العام بالشراكة مع إدارتي التعليم بجازان وصبيا.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم أن المبادرة تتضمن العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز المهارات لدى منسوبي التعليم فيما يتعلق بأنماط وأدوات ومزايا التعليم الإلكتروني وكيفية الاستفادة منه بشكل فاعل، في ظل جائحة كورونا التي أثرت على كافة دول العالم، مبيناً أن المبادرة حظيت بدعم رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني انطلاقاً من رسالة الجامعة ودورها في تنمية وخدمة المجتمع وجاءت متزامنة مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم 2020.

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وأضاف الدكتور غاشم أن العمادة أتاحت الفرصة لحضور البرنامج التدريبي عبر روابط التسجيل من قبل إدارتي جازان صبيا لمنح المتدرب شهادة تدريبية على البرامج المقدمة من قبل العمادة، مؤكداً أن الجامعة ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أقامت هذه البرامج انطلاقاً من جهود وزارة التعليم فيما يتعلق بمستقبل التعليم الإلكتروني الذي أصبح خياراً استراتيجياً نجحت المملكة في تطبيقه وبجودة وفعالية متميزة.

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