الشورى يناقش مقترحًا لرفع نسبة توطين الوظائف القيادية وخفض البطالة

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (26) من نظام العمل الذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويهدف التعديل إلى رفع نسبة التوطين في الوظائف القيادية وخفض نسبة البطالة.

جاء ذلك برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي؛ وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.