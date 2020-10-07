ضبط أسلحة نارية و18 ألف طلقة حية وأموال مع شخصين بعسير

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة.

وتم ضبط 10000 طلقة حية بمركبة أحدهما في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبط بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30000 ريال بمركز بللحمر.

وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.