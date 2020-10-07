حساب المواطن يعلن للمستفيدين موعد إيداع الدفعة الـ35

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، موعد إيداع الدفعة الـ35 (دفعة شهر أكتوبر) لمستحقي الدعم.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين بعد 4 أيام.

ويوم الأحد الماضي أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ35 (شهر أكتوبر 2020)، موضحًا أنه يمكن التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: .

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «صدرت نتائج الأهلية للدورالـة 35 (شهر أكتوبر 2020). وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: ».

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وبلغ إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه حتى الدفعة الـ34، 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يُشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمال دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه إذا انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن، فبإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، من (هنا)