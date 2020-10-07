«الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد -468 حالة- خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث تصدَّرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية من حيث الإصابات الجديدة، مسجلةً 71 حالة، تلتها مكة بـ53 حالة، ثم الهفوف 29 حالة، والرياض 25 حالة.

وسجلت المبرز والدمام وجازان 15 حالة، سراة عبيدة وحائل 12، أبها 11، الجبيل والقطيف 10، الطائف وعرعر 9 حالات لكل منهما، جدة 7، العيص والأسياح وبريدة ونجران 6 حالات لكل منهم، وبني حسن والمذنب والنعيرية والظهران ويدمة 5 حالات لكل منهم، بقعاء 4، وعنيزة وبللسمر والخفجي والخبر والريث والخرج 3 حالات لكل منهم.

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فيما سجلت كل من الحجرة والبكيرية والمويه وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع وعفيف حالتين، وسجلت كل من الحمنة والعلا والبدائع والنبهانية والقوارة والريس وضرية وعقلة الصقور وأم الدوم والحرجة والقحمة وبارق وأحد رفيدة وبيشة وبقيق وسميراء العارضة وصبيا والكامل وخليص وبدر الجنوب وشروة والدرعية والدلم والدوادمي والمجمعة والمزاحمية والزلفي وضرماء وحومة بني تميم ورفائع الجمش ووادي الدوسر حالة واحدة فقط.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 337711، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 323208، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4947 حالة، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة، و596 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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