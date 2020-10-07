عاجل-القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة وذخائر ومبالغ مالية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة، حيث ضبط بمركبة أحدهما 10000 طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبط بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30000 ريال بمركز بللحمر، وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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